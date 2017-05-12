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    "Аякс" крупно проиграл "Лиону", но вышел в финал Лиги Европы

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    Встреча, прошедшая в четверг вечером в Лионе, завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. В первом матче, который прошел в Амстердаме 3 мая, победу одержал "Аякс" со счетом 4:1.
    Лига Европы. Матч Лион - Аякс
    @AFCAjax

    КИЕВ, 12 мая — РИА Новости Украина. Голландский "Аякс" проиграл французскому "Лиону" в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы, но по сумме двух игр пробился в финал турнира.

    Встреча, прошедшая в четверг вечером в Лионе, завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. У "Лиона" дубль оформил Александр Ляказетт (45-я минута, 45+1), забив первый гол с пенальти, также отличился Рашид Геззаль (81). В составе гостей мяч забил Каспер Дольберг (27).

    @AFCAjax
    Лига Европы. Матч "Лион" - "Аякс"

    В первом матче, который прошел в Амстердаме 3 мая, победу одержал "Аякс" со счетом 4:1.

    В финальном матче Лиги Европы, который пройдет 24 мая в Стокгольме, "Аякс" сыграет с английским "Манчестер Юнайтед".

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