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    "Аякс" разгромил "Лион" в первом матче полуфинала Лиги Европы

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    Встреча, прошедшая в среду в Амстердаме, завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев, в составе которых отличились Бертран Траоре (25-я и 71-я минуты), Каспер Дольберг (34) и Амин Юнес (49). У "Лиона" гол забил бывший игрок московского "Динамо" Матьё Вальбуэна (66).
    Аякс разгромил Лион в первом матче полуфинала Лиги Европы
    @AFCAjax

    КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. Амстердамский "Аякс" разгромил французский "Лион" в первом полуфинальном матче Лиги Европы.

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    @demy_official
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    Встреча, прошедшая в среду в Амстердаме, завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев, в составе которых отличились Бертран Траоре (25-я и 71-я минуты), Каспер Дольберг (34) и Амин Юнес (49). У "Лиона" гол забил бывший игрок московского "Динамо" Матьё Вальбуэна (66).

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    Ответная встреча пройдет во Франции 11 мая.

    Ранее сообщалось, что английский "Манчестер Юнайтед", испанская "Сельта", французский "Лион" и голландский "Аякс" сыграют в полуфинале футбольной Лиги Европы.

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