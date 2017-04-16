"Манчестер Юнайтед" выиграл у "Челси"

КИЕВ, 16 апр — РИА Новости Украина. В центральном матче 33-го тура английской Премьер-лиги "Манчестер Юнайтед" принимал "Челси". Встреча завершилась победой хозяев поля.

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Игроки "МЮ" отличились по разу в каждом из таймов. Три очка "МЮ" принесли голы Рэшфорда и Эрреры, передает Апостроф.

Ранее сообщалось, что незадолго до начала матча "Бастия" — "Лион" во время разминки на поле выбежали фанаты хозяев и атаковали команду гостей. Матч должен был начаться в 18:00 по Киеву, но начало встречи на стадионе "Арманд Чезари" в Бастии было отложено, позже матч был официально остановлен.