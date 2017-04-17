"Челси": Терри покинет футбольный клуб в конце сезона

КИЕВ, 17 апр — РИА Новости Украина. Многолетний капитан "Челси" защитник Джон Терри покинет футбольный клуб по окончании текущего сезона, сообщается на официальном сайте лондонцев, информирует Р-Спорт.

Терри в основной команде "Челси" дебютировал в 1998 году. Нынешний контракт 36-летнего защитника с лондонским клубом рассчитан до конца текущего сезона. В марте в СМИ сообщалось, что "Челси" предложил Терри подписать новое соглашение еще на один сезон.

"После стольких лет я с трудом могу подобрать слова, чтобы отблагодарить свой клуб за оказанную мне честь играть и защищать эти цвета. Спасибо всем от тренеров, партнеров по команде и персонала до болельщиков, которые оказали мне такую поддержку на протяжении многих лет, я не знаю, как выразить свою благодарность", — сказал Терри.

"Я приму решение относительно своего будущего позже, а сейчас лишь хочу помочь команде вновь добиться успеха", — отметил он.

Вместе с "Челси" Терри стал четырехкратным чемпионом Англии, пятикратным обладателем Кубка страны, трехкратным обладателем Кубка Футбольной лиги, двукратным обладателем Суперкубка Англии, выиграл Лигу чемпионов и Лигу Европы. На протяжении профессиональной карьеры помимо "Челси" Терри играл еще за один клуб — "Ноттингем Форест", где он был в аренде в 2000 году.