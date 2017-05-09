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    Дик Адвокат в третий раз возглавил сборную Нидерландов по футболу

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    Адвокат сменит в должности Данни Блинда. Информацию о назначении Дика Адвоката главным тренером национальной сборной подтвердил Королевский футбольный союз Нидерландов.
    Дик Адвокат. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 9 мая — РИА Новости Украина. Дик Адвокат назначен главным тренером национальной команды Нидерландов. Соответствующее заявление сделал во вторник Королевский футбольный союз страны (KNVB), сообщает Франс Пресс.

    Адвокат сменит в должности Данни Блинда, отправленного в отставку в конце марта этого года, сообщает Р-Спорт.

    В понедельник голландские СМИ со ссылкой на агента Адвоката сообщили, что 69-летний тренер и KNVB достигли соглашения о сотрудничестве. Королевский союз в тот же день не подтвердил эту информацию, однако во вторник провел пресс-конференцию в своей штаб-квартире и объявил имена новых главного тренера и его помощника.

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    Технический директор KNVB Ханс ван Брекелен заявил, что назначение Адвоката, который ранее уже дважды возглавлял сборную Нидерландов – с 1992 по 1994 и 2002 по 2004 годы, является "краткосрочным" для того, чтобы "квалифицироваться на чемпионат мира-2018". Помощником главного тренера будет известный в прошлом футболист национальной команды Руд Гуллит, который в 2011 году тренировал грозненский "Терек".

    Как заявил ван Брекелен, стамбульский "Фенербахче", главным тренером которого в настоящее время является Адвокат, позволит специалисту отлучиться в национальную команду для участия в товарищеском матче против сборной Марокко 31 мая.

    После пяти матчей сборная Нидерландов с 7 очками занимает четвертое место в отборочной группе A к чемпионату мира 2018 года и рискует пропустить финальную часть второго крупного турнира подряд – ранее голландцы не смогли квалифицироваться на чемпионат Европы 2016 года во Франции.

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