Дик Адвокат в третий раз возглавил сборную Нидерландов по футболу

КИЕВ, 9 мая — РИА Новости Украина. Дик Адвокат назначен главным тренером национальной команды Нидерландов. Соответствующее заявление сделал во вторник Королевский футбольный союз страны (KNVB), сообщает Франс Пресс.

Адвокат сменит в должности Данни Блинда, отправленного в отставку в конце марта этого года, сообщает Р-Спорт.

В понедельник голландские СМИ со ссылкой на агента Адвоката сообщили, что 69-летний тренер и KNVB достигли соглашения о сотрудничестве. Королевский союз в тот же день не подтвердил эту информацию, однако во вторник провел пресс-конференцию в своей штаб-квартире и объявил имена новых главного тренера и его помощника.

Технический директор KNVB Ханс ван Брекелен заявил, что назначение Адвоката, который ранее уже дважды возглавлял сборную Нидерландов – с 1992 по 1994 и 2002 по 2004 годы, является "краткосрочным" для того, чтобы "квалифицироваться на чемпионат мира-2018". Помощником главного тренера будет известный в прошлом футболист национальной команды Руд Гуллит, который в 2011 году тренировал грозненский "Терек".

Как заявил ван Брекелен, стамбульский "Фенербахче", главным тренером которого в настоящее время является Адвокат, позволит специалисту отлучиться в национальную команду для участия в товарищеском матче против сборной Марокко 31 мая.

После пяти матчей сборная Нидерландов с 7 очками занимает четвертое место в отборочной группе A к чемпионату мира 2018 года и рискует пропустить финальную часть второго крупного турнира подряд – ранее голландцы не смогли квалифицироваться на чемпионат Европы 2016 года во Франции.