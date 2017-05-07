Якубин о футболке сына президента

РИА Новости Украина

Сын президента Петра Порошенко — Михаил сфотографировался в футболке с надписью "Rssia", пишут СМИ. Как сообщил tabloid.pravda.com.ua, дочери Порошенко Александра и Евгения, которые старше Михаила, в 2017 году заканчивают обучение в престижном британском колледже Concord, и в связи с этим сфотографировались для выпускного альбома. Вместе с ними на фото запечатлен и их младший брат.

Наибольшее внимание привлекло фото Михаила с его друзьями по хип-хопу, на которой он запечатлен в футболке с надписью "Rssia" (Russian Summer School of Institutional Analytics). СМИ отмечают, что такие футболки, но с надписью "Russia", спортивная компания Bosco выпускала специально для сборной России на Зимней олимпиаде в Сочи. Также сообщается, что у друга Михаила имеется как раз такой реглан с надписью "Russia".

Вместе с тем пользователи социальных сетей предполагают, что на футболке Михаила, которая идентична с регланом его друга, все же написано "Russia", а букву "u" просто не видно на фото за складкой на одежде.

tabloid.pravda.com.ua Михаил Порошенко (первый справа) в футболе с надписью "Russia"

Скандальную деталь одежды и ситуацию вокруг нее на своей странице в Facebook прокомментировал политический эксперт Алексей Якубин.

"Мне кажется, что вся эта громкая история с футболкой сына президента (была она или нет — не суть) увела нас от главного: почему отпрыски ключевых политиков нашей страны не учатся в Украине. Эти политики себя называют патриотами, даже ходят в вышиванках, говорят что верят в будущее нашей страны, в будущее своих "реформ", в украинскую систему и наш образ жизни, — а детей отправляют учится за моря, да океаны. То есть с прицелом на то, что будущее эти дети будут иметь не в стране, где эти политики находиться при власти. А за морями, да океанами", — отметил политолог.

Он считает, что напрашиваются два логических вывода: эти политики не верят, что их "реформы" приведут к хорошему будущему, а наоборот, или же эти политики не верят в украинскую систему, а только называют себя патриотами.

"И, кстати, популярный, и оттого не значит, что правильный аргумент: "Да они там поучатся, а потом вернутся развивать страну" тут не работает. Дети лидеров развитого мира, на который мы хотим равняться, демонстративно учатся в родных школах да университетах, под цепким взором местной общественности, а вот лидеры большинства стран третьего мира, напротив, учились в странах так называемого Запада: но это их страны не сделало богаче и более развитыми, часто они стали еще более зависимыми от своих бывших метрополей. И что-то я не припоминаю, чтобы политлидеры Польщи или Чехии учили своих детей не в своей стране. Вот такой тест на реальный жизненный патриотизм", — написал Якубин.

Напомним, Верховная Рада в 2015 году приняла заявление, в котором Россия называется страной-агрессором. О российской агрессии в Украине неоднократно заявлял и президент Петр Порошенко.