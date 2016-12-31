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Караваев стал игроком "Фенербахче"

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Согласно информации, главный тренер Дик Адвокат, которому очень понравилась игра полузащитника в Лиге Европы, обратился в футбольный клуб "Шахтер", права которому принадлежат на игрока, и лично к хавбеку с предложением о переходе.
Александр Караваев
ФК "Заря"

КИЕВ, 31 дек — РИА Новости Украина. Александр Караваев, который выступает с сезона-2014/15 за "Зарю", на правах аренды перешел в турецкий "Фенербахче", об этом сообщает официальный сайт луганского клуба.

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Главный тренер Дик Адвокат, которому очень понравилась игра полузащитника в Лиге Европы, обратился в футбольный клуб "Шахтер", права которому принадлежат на игрока, и лично к хавбеку с предложением о переходе.

Руководство луганской "Зари", в свою очередь, пошло на уступки Александру Караваеву, разорвав арендный контракт, что позволит украинцу стать игроком "Фенербахче".

Ранее сообщалось, что один из китайских клубов предложил 300 миллионов евро мадридскому "Реалу" за трансфер форварда Криштиану Роналду, а самому португальцу — годовую зарплату, превышающую 100 миллионов евро.

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