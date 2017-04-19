"Реал" благодаря хет-трику Роналду победил "Баварию" и вышел в полуфинал ЛЧ

КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. Мадридский "Реал" в дополнительное время победил мюнхенскую "Баварию" в ответном матче 1/4 финала футбольной Лиги чемпионов и по сумме двух встреч пробился в полуфинал турнира.

Встреча, прошедшая во вторник в Мадриде, закончилось со счетом 4:2 в пользу "Реала". В основное время в составе мюнхенцев отличился Роберт Левандовский (53-я минута, с пенальти), еще один мяч в собственные ворота забил защитник "Реала" Серхио Рамос (78-я), для которого этот матч стал сотым в Лиге чемпионов. У хозяев отличился Криштиану Роналду (76-я). На 84-й минуте с поля был удален полузащитник гостей Артуро Видаль. Первый матч, прошедший 12 апреля в Мюнхене, закончился со счетом 2:1 в пользу "Реала", поэтому было назначено дополнительное время.

В дополнительное время Роналду оформил хет-трик, отличившись на 105-й и 111-й минутах, и стал первым игроком, забившим сто мячей в Лиге чемпионов. Еще один гол на счету Марко Асенсио (112-я).

В первом матче мадридский "Реал" на выезде обыграл мюнхенскую "Баварию" в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов со счетом 2:1.

Жеребьевка полуфинальных пар Лиги чемпионов состоится 21 апреля в швейцарском Ньоне.