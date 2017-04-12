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    Спорт

    Роналду помог "Реалу" победить "Баварию" в первом матче 1/4 финала ЛЧ

    (обновлено: )26
    Игра, состоявшаяся в среду вечером в Мюнхене, завершилась победой "Реала" со счетом 2:1. Ответный четвертьфинальный поединок соперники проведут в Мадриде 18 апреля.
    Матч 1/4 финала ЛЧ Бавария - Реал
    @realmadrid

    КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. Мадридский "Реал" на выезде обыграл мюнхенскую "Баварию" в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

    Встреча, состоявшаяся в среду в Мюнхене, завершилась победой "Реала" со счетом 2:1. На гол Артуро Видаля (25-я минута) гости ответили дублем Криштиану Роналду (47, 77), который стал первым игроком, забившим 100 голов в еврокубках.

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    На последней минуте первого тайма Видаль не смог реализовать пенальти, а на 61-й минуте "Бавария" осталась в меньшинстве — Хави Мартинес получил две желтые карточки за три минуты.

    @realmadrid
    Матч 1/4 финала ЛЧ "Бавария" - "Реал"

    Ответный матч соперники проведут в Мадриде 18 апреля.

    Ранее сообщалось, что "Монако" на выезде обыграл дортмундскую "Боруссию" со счетом 3:2. 

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