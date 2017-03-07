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    "Реал" вышел в четвертьфинал ЛЧ, уверенно победив "Наполи"

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    Встреча, прошедшая во вторник вечером в Неаполе, завершилась волевой победой "Реала" со счетом 3:1. Соперник испанцев по четвертьфиналу определится по итогам жеребьевки, которая пройдет 17 марта в швейцарском Ньоне.
    Матч 1/8 финала Лиги чемпионов Наполи - Реал
    @ChampionsLeague

    КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. Мадридский "Реал" на выезде обыграл итальянский "Наполи" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов, что позволило "Королевскому клубу" выйти в следующую стадию турнира.

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    Встреча, прошедшая во вторник вечером в Неаполе, завершилась волевой победой "Реала" со счетом 3:1. На гол Дриса Мертенса (24-я минута) гости ответили дублем Серхио Рамоса (51-я, 57-я) и голом Альваро Мораты в компенсированное время второго тайма.

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    Первая встреча команд, прошедшая 15 февраля в Мадриде, также закончилась победой испанцев со счетом 3:1.

    Соперник "Реала" по четвертьфиналу определится по итогам жеребьевки, которая пройдет 17 марта в швейцарском Ньоне.

    Ранее сообщалось, что мюнхенская "Бавария" повторно разгромила лондонский "Арсенал" и вышла в четвертьфинал ЛЧ. 

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