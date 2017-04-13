Роналду стал первым футболистом, забившим 100 голов в еврокубках

КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. Португальский нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду стал первым футболистом, забившим 100 голов в европейских кубках.

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"Реал" в среду в Мюнхене выиграл первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов против "Баварии". Роналду в начале второго тайма сделал счет 1:1, а на 77-й минуте оформил дубль, достигнув отметки в 100 голов в своем 145-м матче в еврокубка.

​В составе "Реала" Роналду провел 84 матча в Лиге чемпионов, забив 82 мяча, а также отметился двумя голами в игре за Суперкубок УЕФА-2014/15. За португальский "Спортинг", в котором форвард начинал профессиональную карьеру, он трижды сыграл в еврокубках, но отличиться не сумел. Остальные голы Роналду забил в Лиге чемпионов, включая квалификацию, в составе английского "Манчестер Юнайтед".