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    Окружение Роналду опровергло сообщения о съемках в турецком телесериале

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    По информации близких к Криштиану Роналду источникам, новость о намерении футболиста принять участие в съемках сериала "Мост жизни", который повествует о судьбе сирийской семьи, оказавшейся в Турции в числе беженцев, не соответствует действительности.
    Игрок сборной Португалии Криштиану Роналду. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. Близкие к Криштиану Роналду источники опровергли появившуюся ранее новость о том, что португальский футболист хочет участвовать в съемках нового турецкого телесериала, сообщает As.

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    Ранее турецкая газета Daily Sabah сообщила со ссылкой на директора картины Эюпа Дирлика, что Роналду, а также Анджелина Джоли и другие звезды хотят принять участие в съемках сериала "Мост жизни", который повествует о судьбе сирийской семьи, оказавшейся в Турции в числе беженцев из-за военного конфликта в своей стране.

    "Эта новость является враньем", — заявили As в окружении звезды мадридского "Реала".

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