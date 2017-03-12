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    Роналду ждет рождения близнецов от суррогатной матери

    (обновлено: )49
    Суррогатная мать живет в США и уже находится на позднем сроке беременности. По словам Роналду, после рождения дети должны переехать в его дом в Мадриде.
    Криштиану Роналду. Архивное фото
    Криштиану Роналду/Twitter

    КИЕВ, 12 мар — РИА Новости Украина. Нападающий мадридского "Реала" и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду ждет рождения мальчиков-близнецов от суррогатной матери, сообщает Sun со ссылкой на источник в семье игрока, информирует Р-Спорт.

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    Стало известно, что суррогатная мать живет в США и уже находится на позднем сроке беременности.

    По словам Роналду, после рождения дети должны переехать в его дом в Мадриде.

    Напомним, у Роналду уже есть сын, Криштиану-младший, который появился на свет в 2010 году также от суррогатной матери.

    В настоящее время сам футболист состоит в отношениях с 23-летней моделью Джорджиной Родригес. 

    Ранее сообщалось, что Роналду запланировал на лето 2018 года свадьбу.

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