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    Роналду оправился от травмы и выйдет на поле в матче ЛЧ с "Наполи"

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    В субботу из-за травмы лидер атак "Реала" пропустил выездной матч чемпионата Испании с "Эйбаром", который завершился победой команды Зинедина Зидана со счетом 4:1.
    Роналду оправился от травмы и выйдет на поле в матче ЛЧ с Наполи
    @realmadrid

    КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. Португальский нападающий футбольного клуба "Реал" Криштиану Роналду, восстановившийся от мышечного повреждения, вошел в заявку мадридской команды на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с итальянским "Наполи", сообщается микроблоге мадридцев в Twitter.

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    В субботу из-за травмы лидер атак "Реала" пропустил выездной матч чемпионата Испании с "Эйбаром", который завершился победой команды Зинедина Зидана со счетом 4:1. В текущем сезоне 32-летний Роналду провел 31 игру в составе мадридцев и забил 25 мячей.

    Вне заявки на предстоящую встречу в Лиге чемпионов остался французский защитник Рафаэль Варан, продолжающий восстанавливаться после повреждения.

    В понедельник футболисты "Реала" прибыли в Неаполь. Во вторник здесь пройдет ответный матч команд в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Первая встреча "Реала" и "Наполи" в Мадриде состоялась 15 февраля и закончилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

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