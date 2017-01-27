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    Спорт

    Роналду решил жениться в следующем году - СМИ

    (обновлено: )27
    По данным СМИ, избранницей Роналду станет модель Джорджина Родригес, с которой нападающий мадридского "Реала" и сборной Португалии встречается с декабря минувшего года.
    Нападающий мадридского Реала и сборной Португалии Криштиану Роналду со своей девушкой и сыном.
    MICHAEL BUHOLZER / AFP

    КИЕВ, 27 янв — РИА Новости Украина. Нападающий мадридского "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду запланировал на лето 2018 года свадьбу, сообщает "Спорт-Экспресс" со ссылкой на Correio da Manha.

    Роналду снялся в пародии на фильм Один дома
    MEO/youtube
    ВИДЕО. Криштиану Роналду снялся в пародии на фильм "Один дома"

    Как отмечается, избранницей Роналду станет модель Джорджина Родригес, с которой футболист встречается с декабря минувшего года.

    Согласно источнику издания, большое влияние на решение 31-летнего футболиста оказала его мать, которая в восторге от Родригес.

    Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду в 11-й раз вошел в символическую команду года по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Также он был признан лучшим футболистом 2016 года по версии Международной федерации футбола (ФИФА).

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