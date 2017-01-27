Роналду решил жениться в следующем году - СМИ

MICHAEL BUHOLZER / AFP

КИЕВ, 27 янв — РИА Новости Украина. Нападающий мадридского "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду запланировал на лето 2018 года свадьбу, сообщает "Спорт-Экспресс" со ссылкой на Correio da Manha.

Как отмечается, избранницей Роналду станет модель Джорджина Родригес, с которой футболист встречается с декабря минувшего года.

Согласно источнику издания, большое влияние на решение 31-летнего футболиста оказала его мать, которая в восторге от Родригес.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду в 11-й раз вошел в символическую команду года по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Также он был признан лучшим футболистом 2016 года по версии Международной федерации футбола (ФИФА).