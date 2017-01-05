Роналду в 11-й раз вошел в команду года УЕФА

КИЕВ, 5 янв — РИА Новости Украина. Форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду в 11-й раз вошел в символическую команду года по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), сообщается на официальном сайте организации.

Сборная была составлена на основе голосования посетителей официального сайта УЕФА. Роналду в 2016 году в составе сборной Португалии стал чемпионом Европы, а с "Реалом" выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. В декабре 31-летний португалец стал обладателем "Золотого мяча" France Football, а 9 января может быть выбран игроком года ФИФА.

В символическую сборную 2016 года по версии УЕФА, помимо Роналду, вошли вратарь Джанлуиджи Буффон (Италия, "Ювентус"), защитники Серхио Рамос (Испания, "Реал"), Жерар Пике (Испания, "Барселона"), Жером Боатенг (Германия, "Бавария") и Леонардо Бонуччи (Италия, "Ювентус"), полузащитники Андрес Иньеста (Испания, "Барселона"), Тони Кроос (Германия, "Реал") и Лука Модрич (Хорватия, "Реал"), а также нападающие Лионель Месси (Аргентина, "Барселона") и Антуан Гризманн (Франция, "Атлетико").

Роналду, Месси, Иньеста, Пике и Рамос входили в символическую сборную УЕФА по итогам 2015 года, а Гризманн, Модрич, Бонуччи и Боатенг были выбраны в команду впервые.

Ранее сообщалось, что один из китайских клубов предложил 300 миллионов евро мадридскому "Реалу" за трансфер форварда Криштиану Роналду, а самому португальцу — годовую зарплату, превышающую 100 миллионов евро.