наверх
17.02.201715:53
Курсы валют НБУ
  • EUR28.75+ 0.26
  • USD26.99- 0.00
Рубрики
Ещё
    Культура

    Джоли и Роналду снимутся в турецком сериале – СМИ

    47
    В сериале повествуется о судьбе сирийской семьи, которая оказалась в Турции в числе беженцев из-за военного конфликта в в своей стране. Как ожидается, будут отсняты по меньшей мере три сезона.
    1 / 2
    Анджелина Джоли
    REUTERS Michalis Karagiannis

    КИЕВ, 17 фев — РИА Новости Украина. Голливудская актриса Анджелина Джоли и звезда мирового футбола Криштиану Роналду хотят участвовать в новом турецком сериале Bridge of Life ("Мост жизни"), сообщает турецкая газета Daily Sabah.

    Джоли после развода арендовала роскошный особняк
    dailymail.co.uk
    Анджелина Джоли после развода переехала с детьми в шикарный особняк

    По данным издания, съемки трейлера были организованы в провинции Газиантеп на юге страны. В сериале повествуется о судьбе сирийской семьи, которая оказалась в Турции в числе беженцев из-за военного конфликта в в своей стране. Как ожидается, будут отсняты по меньшей мере три сезона.

    По словам директора картины Эюпа Дирлика, история содержит слоган "Или вы останетесь там и умрете, или вы приедете сюда и будете жить". Он отметил, что Роналду и Джоли – в числе больших звезд, которые хотели бы участвовать в проекте.

    Турецкая актриса Перихан Саваш, которая играет одну из главных ролей в сериале, сообщила, что съемки сериала начнутся марте.

    Как примерно 10 лет назад сообщали британские таблоиды, Роналду, в тот период защищавший цвета "Манчестер Юнайтед", признавался, что Джоли является для него идеалом женщины.

    В конце сентября стало известно, что Джоли подала документы на развод, объяснив свое решение "непримиримыми разногласиями между супругами". Также актриса попросила у суда оставить шестерых детей жить вместе с ней.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Блокирование ж/д переезда вблизи Бахмута. Архивное фото
    Блокада Донбасса. Разгон?
    Руслан Бортник
    Годовщина расстрела Майдана
    Дональд Трамп на Национальном молитвенном завтраке в США
    Украина - США - РФ: крымский вопрос
    Авдеевка, Донбасс
    Минск, Донбасс и новый отвод вооружений