Джоли и Роналду снимутся в турецком сериале – СМИ

КИЕВ, 17 фев — РИА Новости Украина. Голливудская актриса Анджелина Джоли и звезда мирового футбола Криштиану Роналду хотят участвовать в новом турецком сериале Bridge of Life ("Мост жизни"), сообщает турецкая газета Daily Sabah.

По данным издания, съемки трейлера были организованы в провинции Газиантеп на юге страны. В сериале повествуется о судьбе сирийской семьи, которая оказалась в Турции в числе беженцев из-за военного конфликта в в своей стране. Как ожидается, будут отсняты по меньшей мере три сезона.

По словам директора картины Эюпа Дирлика, история содержит слоган "Или вы останетесь там и умрете, или вы приедете сюда и будете жить". Он отметил, что Роналду и Джоли – в числе больших звезд, которые хотели бы участвовать в проекте.

Турецкая актриса Перихан Саваш, которая играет одну из главных ролей в сериале, сообщила, что съемки сериала начнутся марте.

Как примерно 10 лет назад сообщали британские таблоиды, Роналду, в тот период защищавший цвета "Манчестер Юнайтед", признавался, что Джоли является для него идеалом женщины.

В конце сентября стало известно, что Джоли подала документы на развод, объяснив свое решение "непримиримыми разногласиями между супругами". Также актриса попросила у суда оставить шестерых детей жить вместе с ней.