Итальянский голкипер отразил два пенальти за две минуты

Скриншот с Youtube

КИЕВ, 16 апр — РИА Новости Украина. Итальянский голкипер "Осасуны" Сальваторе Сиригу отразил два пенальти за две минуты в матче чемпионата Испании против "Атлетико".

На 89-й минуте матча Сиригу отбил удар с "точки" в исполнении Янника Феррейры Карраско, а на 90-й минуте среагировал на пенальти от Томаса Парти.

Сиригу отбил два одиннадцатиметровых всего за 101 секунду — этот результат стал рекордом чемпионата Испании.

Тем не менее, игра итальянца не помогла его команде избежать поражения. На момент одиннадцатиметровых "Осасуна" уже проигрывала со счетом 0:3. С таким счетом матч и завершился.

Ранее сообщалось, что португалец Криштиану Роналду стал первым в истории игроком, забившим в еврокубках 100 голов. Последние два мяча из сотни игрок мадридского "Реала" забил в ворота мюнхенской "Баварии".