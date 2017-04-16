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    Итальянский голкипер отразил два пенальти за две минуты

    (обновлено: )24510
    Игра итальянца не помогла его команде избежать поражения. На момент одиннадцатиметровых "Осасуна" уже проигрывала со счетом 0:3. С таким счетом матч и завершился.
    Итальянский голкипер отразил два пенальти за две минуты
    Скриншот с Youtube

    КИЕВ, 16 апр — РИА Новости Украина. Итальянский голкипер "Осасуны" Сальваторе Сиригу отразил два пенальти за две минуты в матче чемпионата Испании против "Атлетико".

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    На 89-й минуте матча Сиригу отбил удар с "точки" в исполнении Янника Феррейры Карраско, а на 90-й минуте среагировал на пенальти от Томаса Парти.

    Сиригу отбил два одиннадцатиметровых всего за 101 секунду — этот результат стал рекордом чемпионата Испании.

    Тем не менее, игра итальянца не помогла его команде избежать поражения. На момент одиннадцатиметровых "Осасуна" уже проигрывала со счетом 0:3. С таким счетом матч и завершился.

    Ранее сообщалось, что португалец Криштиану Роналду стал первым в истории игроком, забившим в еврокубках 100 голов. Последние два мяча из сотни игрок мадридского "Реала" забил в ворота мюнхенской "Баварии".

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