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    "Лион" выступил за ответный матч с "Бешикташем" без зрителей

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    С соответствующим призывом к УЕФА обратился президент французского клуба Жан-Мишель Ола. Он сомневается, что получится "обеспечить безопасность на игре – либо без зрителей, либо на нейтральном поле".
    Столкновения перед матчем 1/4 финала Лиги Европы между Лионом и Бешикташем
    @Ben_Kerbellec

    КИЕВ, 14 апр — РИА Новости Украина. Президент футбольного клуба "Лион" (Франция) Жан-Мишель Ола призвал УЕФА провести ответный матч четвертьфинала Лиги Европы с "Бешикташем" (Турция) без зрителей из-за массовой драки на трибунах и стычек болельщиков при первой встречи команд.

    Столкновения между болельщиками Лиона и Бешикташа
    S. Boue/L'Equipe
    Нефутбольное побоище. Беспорядки перед матчем "Лион" - "Бешикташ"

    "Проведение (ответной) встречи за закрытыми дверьми будет единственным справедливым решением. Я надеюсь, что УЕФА примет все необходимые меры. Я не думаю, что мы сможем обеспечить безопасность на игре – либо без зрителей, либо на нейтральном поле. Будет трудно ехать на ответный матч с "Бешикташем", когда переполняет одержимость со всем сторон, это очень пугает", — сказал Ола, чьи слова приводит АФП.

    Ответная встреча запланирована для проведения 20 апреля в Стамбуле, сообщает Р-Спорт.

    Первая игра клубов состоялась в четверг в Лионе и закончилась победой хозяев со счетом 2:1. Встреча началась с 45-минутной задержкой из-за беспорядков, которые устроили фанаты. Перед самым стартом игры большое количество болельщиков "Лиона" выбежали на поле из-за действий фанатов "Бешикташа", запускавших пиротехнику с верхних ярусов трибун. Кроме того, сообщалось, что на трибунах произошла массовая драка, а перед матчем были зафиксированы стычки между болельщиками обоих клубов.

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