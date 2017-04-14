Гол Гармаша принес киевскому "Динамо" победу над "Зарей"

КИЕВ, 14 апр — РИА Новости Украина. Киевское "Динамо" обыграло луганскую "Зарю" в матче третьего тура второго этапа чемпионата Украины.

Встреча, прошедшая в пятницу в Запорожье, завершилась победой номинальных гостей со счетом 1:0. Единственный гол на 39-й минуте забил Денис Гармаш.

"Динамо", одержавшее четвертую победу подряд, следующий матч проведет 21 апреля дома с донецким "Шахтером". "Заря" 23 апреля примет одесский "Черноморец".

Напомним, в матче второго этапа чемпионата Украины ФК "Шахтер" проиграл одесскому "Черноморцу". Футболисты потерпели первое поражение в турнире. Матч 24-го тура в группе 1 состоялся в воскресенье в Харькове и завершился волевой победой номинальных гостей со счетом 2:1.