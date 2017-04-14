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    Гол Гармаша принес киевскому "Динамо" победу над "Зарей"

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    Встреча, прошедшая в пятницу в Запорожье, завершилась победой номинальных гостей киевского "Динамо" со счетом 1:0. Единственный гол на 39-й минуте забил Денис Гармаш.
    Встреча киевского Динамо и луганской Зари в чемпионате Украины
    ФК "Динамо" Киев

    КИЕВ, 14 апр — РИА Новости Украина. Киевское "Динамо" обыграло луганскую "Зарю" в матче третьего тура второго этапа чемпионата Украины.

    Неожиданное поражение Шахтера от Черноморца. Видео
    Канал FC Shakhtar Donetsk на Youtube
    Неожиданное поражение "Шахтера" от "Черноморца". Обзор матча

    Встреча, прошедшая в пятницу в Запорожье, завершилась победой номинальных гостей со счетом 1:0. Единственный гол на 39-й минуте забил Денис Гармаш.

    "Динамо", одержавшее четвертую победу подряд, следующий матч проведет 21 апреля дома с донецким "Шахтером". "Заря" 23 апреля примет одесский "Черноморец".

    Напомним, в матче второго этапа чемпионата Украины ФК "Шахтер" проиграл одесскому "Черноморцу". Футболисты потерпели первое поражение в турнире. Матч 24-го тура в группе 1 состоялся в воскресенье в Харькове и завершился волевой победой номинальных гостей со счетом 2:1.

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