наверх
14.04.201705:30
Курсы валют НБУ
  • EUR28.56+ 0.06
  • USD26.86- 0.01
Рубрики
Ещё
    Фотоленты

    Футбольное побоище. Беспорядки фанатов перед матчем "Лион" - "Бешикташ"

    (обновлено: )12
    Столкновения между болельщиками Лиона и Бешикташа
    Столкновения между болельщиками Лиона и Бешикташа
    Столкновения между болельщиками Лиона и Бешикташа
    Столкновения перед матчем 1/4 финала Лиги Европы между Лионом и Бешикташем
    Столкновения перед матчем 1/4 финала Лиги Европы между Лионом и Бешикташем
    Беспорядки перед матчем 1/4 финала Лиги Европы между Лионом и Бешикташем
    Драка фанатов французского Лиона и стамбульского Бешикташа
    Столкновения между болельщиками Лиона и Бешикташа
    Столкновения между болельщиками "Лиона" и "Бешикташа"
    S. Boue/L'Equipe
    Столкновения между болельщиками Лиона и Бешикташа
    Столкновения между болельщиками "Лиона" и "Бешикташа"
    S. Boue/L'Equipe
    Столкновения между болельщиками Лиона и Бешикташа
    Столкновения между болельщиками "Лиона" и "Бешикташа"
    @lequipe
    Столкновения перед матчем 1/4 финала Лиги Европы между Лионом и Бешикташем
    Столкновения перед матчем 1/4 финала Лиги Европы между "Лионом и "Бешикташем"
    @19ultras03
    Столкновения перед матчем 1/4 финала Лиги Европы между Лионом и Бешикташем
    Столкновения перед матчем 1/4 финала Лиги Европы между "Лионом и "Бешикташем"
    @Ben_Kerbellec
    Беспорядки перед матчем 1/4 финала Лиги Европы между Лионом и Бешикташем
    Беспорядки перед матчем 1/4 финала Лиги Европы между "Лионом" и "Бешикташем"
    @OL
    Драка фанатов французского Лиона и стамбульского Бешикташа
    Драка фанатов французского "Лиона" и стамбульского "Бешикташа"
    @19ultras03

    Рекомендуем

    Разрушенное обстрелами донецкое кладбищеРазрушенное обстрелами Новоигнатьевское кладбище Донецка18:30 13.04.2017
    Последствия пожара на Даче Ковалевского в ОдессеФотоитоги 13 апреля: пожар в Одессе, блокада "Сбербанка" и куличи от жены Порошенко18:05 13.04.2017
    Последствия пожара на Даче Ковалевского в ОдессеПоследствия пожара в приморской зоне Одессы: сгорели 20 дач17:34 13.04.2017
    Дымовые шашки под стенами Сбербанка в РовноБлокирование националистами "Сбербанка" в Ровно17:08 13.04.2017
    Нью-Йоркский автосалонНью-Йоркский автосалон: назван победитель конкурса "World Car of the Year"15:59 13.04.2017
    Возле Стены плача в Иерусалиме прошло традиционное благословение коэновБлагословение коэнов: традиционная молитва у Стены плача14:24 13.04.2017
    Парижский Диснейленд отпраздновал 25-летиеСказка для взрослых и детей. Парижский "Диснейленд" отметил юбилей11:30 13.04.2017
    Рабочая поездка президента Украины Петра Порошенко в Луганскую областьРабочая поездка Порошенко в Луганскую область03:17 13.04.2017
    Задержанные в Одесской области вымогатели похищали людейЗадержание в Одесской области вымогателей, похищавших людей22:18 12.04.2017
    Все фотоленты
    Столкновения между болельщиками "Лиона" и "Бешикташа"

    Первый матч 1/4 финала Лиги Европы между французским "Лионом" и стамбульским "Бешикташем" на стадионе французского клуба должен был начаться в четверг в 22.05.

    Новый логотип Лиги Европы
    UEFA Europa League/Twitter
    Лига Европы: результаты первых матчей 1/4 финала

    Перед самым началом игры на поле появилось большое количество болельщиков "Лиона", покинувших трибуны из-за пиротехники, запускаемой фанатами турецкого клуба с верхних ярусов трибун. Также на трибунах произошла драка.

    Смотрите также: Массовые беспорядки футбольных фанатов в Лилле

    В результате беспорядков начало матча было отложено. Поединок начался лишь после 45-минутной задержки. 

    Кроме того, перед матчем возле стадиона также произошли стычки между болельщиками клубов.

    Напомним, "Лион" победил "Бешикташ" со счетом 2:1. ответный поединок состоится 20 апреля в Стамбуле.

    Ссылки по теме:
    Теги: