Футбольное побоище. Беспорядки фанатов перед матчем "Лион" - "Бешикташ"

Первый матч 1/4 финала Лиги Европы между французским "Лионом" и стамбульским "Бешикташем" на стадионе французского клуба должен был начаться в четверг в 22.05.

Перед самым началом игры на поле появилось большое количество болельщиков "Лиона", покинувших трибуны из-за пиротехники, запускаемой фанатами турецкого клуба с верхних ярусов трибун. Также на трибунах произошла драка.

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В результате беспорядков начало матча было отложено. Поединок начался лишь после 45-минутной задержки.

Кроме того, перед матчем возле стадиона также произошли стычки между болельщиками клубов.

Напомним, "Лион" победил "Бешикташ" со счетом 2:1. ответный поединок состоится 20 апреля в Стамбуле.