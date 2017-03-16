Определились все участники 1/4 финала Лиги чемпионов

КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. Стали известны все участники 1/4 финала футбольной Лиги чемпионов.

Накануне футболисты "Монако" обыграли английский "Манчестер Сити" в ответном матче 1/8 финала со счетом 3:1 и вышли в четвертьфинал. В параллельной игре мадридский "Атлетико" сыграл в нулевую ничью с леверкузенским "Байером" и также стал четвертьфиналистом турнира.

@ChampionsLeague Участники 1/4 финала Лиги чемпионов-2016/17

Ранее в четвертьфинал ЛЧ вышли испанские "Барселона" и "Реал", немецкие "Бавария" и "Боруссия" (Дортмунд), а также итальянский "Ювентус" и английский "Лестер".

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Жеребьевка 1/4 финала состоится 17 марта в швейцарском Ньоне. Первые матчи этой стадии пройдут 11-12 апреля, ответные встречи будут сыграны 18-19 апреля.