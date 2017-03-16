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    Определились все участники 1/4 финала Лиги чемпионов

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    Наиболее представленной на турнире остается Испания: в 1/4 финала вышли мадридские "Реал" и "Атлетико", а также каталонская "Барселона". Жеребьевка четвертьфинала состоится 17 марта в швейцарском Ньоне
    Логотип Лиги чемпионов УЕФА
    Associated Press Claude Paris

    КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. Стали известны все участники 1/4 финала футбольной Лиги чемпионов.

    Накануне футболисты "Монако" обыграли английский "Манчестер Сити" в ответном матче 1/8 финала со счетом 3:1 и вышли в четвертьфинал. В параллельной игре мадридский "Атлетико" сыграл в нулевую ничью с леверкузенским "Байером" и также стал четвертьфиналистом турнира.

    @ChampionsLeague
    Участники 1/4 финала Лиги чемпионов-2016/17

    Ранее в четвертьфинал ЛЧ вышли испанские "Барселона" и "Реал", немецкие "Бавария" и "Боруссия" (Дортмунд), а также итальянский "Ювентус" и английский "Лестер".

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    Жеребьевка 1/4 финала состоится 17 марта в швейцарском Ньоне. Первые матчи этой стадии пройдут 11-12 апреля, ответные встречи будут сыграны 18-19 апреля.

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