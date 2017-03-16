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    Спорт

    "Монако" выходит в 1/4 финала ЛЧ, обыграв дома "Манчестер Сити"

    (обновлено: )15
    Встреча, прошедшая в среду в Монако, завершилась победой хозяев со счетом 3:1. Жеребьевка четвертьфинальных пар пройдет 17 марта в швейцарском Ньоне.
    Футболисты Монако после матча 1/8 финала Лиги чемпионов против Манчестер Сити
    @ChampionsLeague

    КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. ФК "Монако" на своем поле выиграл у английского "Манчестер Сити" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и вышел в четвертьфинал турнира.

    В Германии арбитр случайно ударил футболиста флажком
    Скриншот
    В Германии арбитр ударил футболиста

    Встреча, прошедшая в среду в Монако, завершилась победой хозяев со счетом 3:1. В составе победителей голы забили Килиан Мбаппе (8-я минута), Фабиньо (29) и Тимуэ Бакайоко (77). У "Манчестер Сити" отличился Лерой Сане (71).

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    В первом матче, который прошел в Манчестере, была зафиксирована победа "Сити" со счетом 5:3. Таким образом, за счет голов забитых на выезде в следующую стадию вышли футболисты "Монако".

    Жеребьевка четвертьфинальных пар пройдет 17 марта в швейцарском Ньоне.

    Ранее в среду мадридский "Атлетико" по сумме двух матчей с "Байером" вышел в четвертьфинал ЛЧ. 

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