"Манчестер Сити" vs "Монако". Все голы и лучшие моменты матча

Английский "Манчестер Сити" обыграл французский "Монако" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Игра, прошедшая во вторник вечером в Манчестере, закончилась со счетом 5:3 в пользу хозяев поля. В составе победителей дубль оформил Серхио Агуэро (58-я и 71-я минуты), по мячу забили Рахим Стерлинг (26), Джон Стоунз (77) и Лерой Сане (82).

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Авторами голов у монегасков стали Радамель Фалькао (32, 61), который на 50-й минуте также не реализовал пенальти, и Килиан Мбаппе (40).

Ответный матч команд пройдет 15 марта в Монако.