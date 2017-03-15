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    Нулевая ничья с "Байером" позволила "Атлетико" выйти в 1/4 финала ЛЧ

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    Игра, прошедшая в среду в Мадриде, завершилась нулевой ничьей. Соперник испанского клуба по 1/4 финала определится по итогам жеребьевки, которая пройдет 17 марта в швейцарском Ньоне.
    Матч Атлетико - Байер
    @Atleti

    КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. "Атлетико" из Мадрида сыграл вничью с леверкузенским "Байером" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и вышел в следующую стадию турнира.

    Игра, прошедшая в среду в Мадриде, завершилась нулевой ничьей.

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    В первой встрече команд в Леверкузене победу со счетом 4:2 одержал "Атлетико", который по сумме двух матчей вышел в четвертьфинал турнира.

    Соперник испанского клуба по четвертьфиналу определится по итогам жеребьевки, которая пройдет 17 марта в швейцарском Ньоне.

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