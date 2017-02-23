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    Результаты первых матчей 1/8 финала Лиги чемпионов

    (обновлено: )3010
    Ответные встречи 16 футбольных команд высшего дивизиона Европы одной восьмой финала Лиги чемпионов УЕФА пройдут через две недели 7, 8, 14 и 15 марта.
    Футбольный мяч
    AFP/GLYN KIRK

    КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. В среду, 22 февраля, состоялись последние четыре поединка первых матчей 1/8 финала Лиги чемпионов. 

    Манчестер Сити - Монако. Видео
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    "Манчестер Сити" vs "Монако". Все голы и лучшие моменты матча

    Смотрите также: "Пари Сен-Жермен" vs "Барселона". Все голы и лучшие моменты матча

    Результаты матчей:

    "Ювентус" — "Порту" — 2:0 (Марко Пьяца (72-я минута) и Дани Алвес (74);

     "Севилья" — "Лестер" — 2:1 (Пабло Сарабия (25-я минута) Хоакин Корреа (62) — Джейми Варди (73);

    "Бавария" — "Арсенал" — 5:1 (Арьен Роббен (11-я минута), Роберт Левандовский (53), Томас Мюллер (88) и оформивший дубль Тьяго Алькантара (56, 63) — Алексис Санчес (30);

    "Реал" — "Наполи" — 3:1 (Карим Бензема (18-я минута), Тони Кроос (49) и Каземиро (54) — Лоренцо Инсинье (8);

    "Пари Сен-Жермен" — "Барселона" — 4:0 (Анхель Ди Мария (18-я и 55-я минуты), Юлиан Дракслер (40) и Эдинсон Кавани (72);

    "Бенфика" — "Боруссия" — 1:0 (Костас Митроглу (48);

    "Манчестер Сити" — "Монако" — 5:3 (Серхио Агуэро (58 и 71), Рахим Стерлинг (26), Джон Стоунз (77) и Лерой Сане (82) — Радамель Фалькао (32, 61) и Килиан Мбаппе (40);

    "Атлетико" — "Байер" — 4:2 (Сауль Ньигес (17-я минута), Антуан Гризманн (25), Кевин Гамейро (59, с пенальти) и Фернандо Торрес (86) — Карим Беллараби (48) и Стефан Савич (68).

    Ответные встречи пройдут 7, 8, 15 и 14 марта.

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