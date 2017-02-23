Результаты первых матчей 1/8 финала Лиги чемпионов

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КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. В среду, 22 февраля, состоялись последние четыре поединка первых матчей 1/8 финала Лиги чемпионов.

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Результаты матчей:

"Ювентус" — "Порту" — 2:0 (Марко Пьяца (72-я минута) и Дани Алвес (74);

"Севилья" — "Лестер" — 2:1 (Пабло Сарабия (25-я минута) Хоакин Корреа (62) — Джейми Варди (73);

"Бавария" — "Арсенал" — 5:1 (Арьен Роббен (11-я минута), Роберт Левандовский (53), Томас Мюллер (88) и оформивший дубль Тьяго Алькантара (56, 63) — Алексис Санчес (30);

"Реал" — "Наполи" — 3:1 (Карим Бензема (18-я минута), Тони Кроос (49) и Каземиро (54) — Лоренцо Инсинье (8);

"Пари Сен-Жермен" — "Барселона" — 4:0 (Анхель Ди Мария (18-я и 55-я минуты), Юлиан Дракслер (40) и Эдинсон Кавани (72);

"Бенфика" — "Боруссия" — 1:0 (Костас Митроглу (48);

"Манчестер Сити" — "Монако" — 5:3 (Серхио Агуэро (58 и 71), Рахим Стерлинг (26), Джон Стоунз (77) и Лерой Сане (82) — Радамель Фалькао (32, 61) и Килиан Мбаппе (40);

"Атлетико" — "Байер" — 4:2 (Сауль Ньигес (17-я минута), Антуан Гризманн (25), Кевин Гамейро (59, с пенальти) и Фернандо Торрес (86) — Карим Беллараби (48) и Стефан Савич (68).

Ответные встречи пройдут 7, 8, 15 и 14 марта.