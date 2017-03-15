"Лестер" вышел в 1/4 финала ЛЧ, уверенно победив "Севилью"

КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. Чемпион Англии "Лестер Сити" одержал победу над испанской "Севильей" в ответном матче 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов и по сумме двух встреч вышел в четвертьфинал турнира.

Ответный матч, прошедший во вторник в Лестере, закончился победой англичан со счетом 2:0. Голы в составе хозяев забили Уэс Морган (27-я минута) и Марк Олбрайтон (54-я). На 74-й минуте с поля был удален полузащитник гостей Самир Насри, а на 80-й минуте хавбек "Севильи" Стивен Нзонзи не реализовал пенальти.

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Первая встреча команд, прошедшая 22 февраля в Севилье, завершилась победой испанского клуба со счетом 2:1, но по сумме двух игр дальше прошел "Лестер".

Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов состоится 17 марта.