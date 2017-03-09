УЕФА открыл дисциплинарное дело против "Барселоны" после матча с "ПСЖ"

AFP/GIUSEPPE CACACE

КИЕВ, 9 мар — РИА Новости Украина. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дисциплинарное производство в отношении испанской "Барселоны" по итогам матча 1/8 финала Лиги Европы с французским "Пари Сен-Жермен", сообщается на официальном сайте УЕФА.

Встреча прошла в среду в Испании и завершилась со счетом 6:1 в пользу "сине-гранатовых". "Барселоне" предъявлены обвинения в связи с появлением болельщиков на поле.

Инцидент будет рассмотрен 23 марта, сообщает Р-Спорт.

Ранее сообщалось, что испанские клубы "Бетис", "Райо Вальекано" и нападающий Роман Зозуля достигли соглашения о прекращении контракта украинского футболиста с мадридским клубом.