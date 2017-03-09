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    УЕФА открыл дисциплинарное дело против "Барселоны" после матча с "ПСЖ"

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    Союз европейских футбольных ассоциаций открыл дело в отношении "Барселоны" в связи с появлением болельщиков на поле в ходе матча с французским "Пари Сен-Жермен".
    Футбольный садион
    AFP/GIUSEPPE CACACE

    КИЕВ, 9 мар — РИА Новости Украина. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дисциплинарное производство в отношении испанской "Барселоны" по итогам матча 1/8 финала Лиги Европы с французским "Пари Сен-Жермен", сообщается на официальном сайте УЕФА.

    Встреча прошла в среду в Испании и завершилась со счетом 6:1 в пользу "сине-гранатовых". "Барселоне" предъявлены обвинения в связи с появлением болельщиков на поле.

    Инцидент будет рассмотрен 23 марта, сообщает Р-Спорт.

    Ранее сообщалось, что испанские клубы "Бетис", "Райо Вальекано" и нападающий Роман Зозуля достигли соглашения о прекращении контракта украинского футболиста с мадридским клубом.

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