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    Спорт

    УЕФА оштрафовал "Зарю" за матч Лиги Европы с "Манчестером"

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    "Заря" наказана за использование пиротехники и бросание предметов болельщиками, выход на поле посторонних и блокировку лестничных проходов на стадионе.
    Матч Манчестер Юнайтед - Заря
    REUTERS Darren Staples

    КИЕВ, 24 фев — РИА Новости Украина. Спортивно-этическая и дисциплинарная инстанция УЕФА оштрафовала луганскую "Зарю" на 16 тысяч евро за нарушения на домашнем матче группового этапа Лиги Европы с английским "Манчестер Юнайтед", сообщает Р-Спорт со ссылкой на пресс-службу УЕФА.

    Столкновения фанатов Зари и Манчестер Юнайтед в Одессе. Видео
    Канал на Youtube RT на русском
    Столкновения фанатов "Зари" и "МЮ" в Одессе

    "Заря" наказана за следующие нарушения дисциплинарного регламента и правил безопасности УЕФА: использование пиротехники и бросание предметов болельщиками, выход на поле посторонних и блокировка лестничных проходов на стадионе.

    Встреча группы A состоялась 8 декабря в Одессе и завершилась победой "МЮ" со счетом 2:0. По итогам матча дисциплинарные инстанции УЕФА предъявили "Заре" обвинения в массовых беспорядках с участием болельщиков клуба, использовании пиротехники, а также в недолжной организации матча и несоблюдении норм безопасности, приведшее к блокировке лестниц.

    Смотрите также: "Манчестер Юнайтед" в Одессе: марш фанатов в оцеплении и потасовки

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