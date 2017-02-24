УЕФА оштрафовал "Зарю" за матч Лиги Европы с "Манчестером"

КИЕВ, 24 фев — РИА Новости Украина. Спортивно-этическая и дисциплинарная инстанция УЕФА оштрафовала луганскую "Зарю" на 16 тысяч евро за нарушения на домашнем матче группового этапа Лиги Европы с английским "Манчестер Юнайтед", сообщает Р-Спорт со ссылкой на пресс-службу УЕФА.

"Заря" наказана за следующие нарушения дисциплинарного регламента и правил безопасности УЕФА: использование пиротехники и бросание предметов болельщиками, выход на поле посторонних и блокировка лестничных проходов на стадионе.

Встреча группы A состоялась 8 декабря в Одессе и завершилась победой "МЮ" со счетом 2:0. По итогам матча дисциплинарные инстанции УЕФА предъявили "Заре" обвинения в массовых беспорядках с участием болельщиков клуба, использовании пиротехники, а также в недолжной организации матча и несоблюдении норм безопасности, приведшее к блокировке лестниц.

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