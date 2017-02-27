УЕФА оштрафовал на €60 тыс "Динамо" и "Бешикташ"

КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. Дисциплинарная инстанция УЕФА вынесла денежные штрафы по 60 тысяч евро киевскому "Динамо" и стамбульскому "Бешикташу" по итогам матча команд в рамках группового этапа Лиги чемпионов, сообщает Р-Спорт со ссылкой на официальный сайт организации.

Встреча группы B состоялась 6 декабря в Киеве и завершилась со счетом 6:0 в пользу чемпиона Украины.

"Динамо" наказано за следующие нарушения пунктов дисциплинарного регламента и регламента безопасности УЕФА: беспорядки на трибунах, использование болельщиками пиротехники, блокировка лестничных проходов на стадионе, недостаточная организация матча. Болельщики "Бешикташа" виновны в беспорядках на трибунах, использовании пиротехники и причинении ущерба арене.

Ранее сообщалось, что палата споров Федерации футбола Украины отклонила иск Артема Милевского к киевскому "Динамо". Форвард российского "Тосно" обвиняет киевский клуб в неуплате ему 1,2 млн евро в 2013 году. Позиция президента "Динамо" Игоря Суркиса заключалась в том, что Милевский не выполнял условия контракта.

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