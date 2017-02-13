УЕФА дисквалифицировала Степаненко на следующий матч Лиги Европы

КИЕВ, 13 фев — РИА Новости Украина. Опорный полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко не сможет принять участие в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против испанской "Сельты" из-за дисквалификации от УЕФА, сообщает Xsport.

Ранее в матче против "Коньяспора" главный тренер дончан Паулу Фонсека при счете 4:0 выпустил Степаненко вместо Борячука на 80-й минуте игры. Перед матчем Степаненко находился под угрозой дисквалификации, имея 2 предупреждения в своем пассиве, в случае получения еще одной желтой карточки он пропускал бы следующий поединок. Донецкому клубу было бы выгоднее потерять основного опорника на уже ничего нерешающий матч 6-го тура с "Брагой", чем рисковать уже играми плей-офф. Поэтому желтая карточка игрока спустя 6 минут после выхода на поле в матче с турками не стала неожиданностью.

Следующий матч с "Брагой" Степаненко пропустил из-за перебора желтых карточек. Дончане выиграли выездную встречу, понимая, что дисквалификация хавбека "сгорела", и к старту 1/16 финала на него уже можно рассчитывать.

В УЕФА проявили бдительность и наказали футболиста дополнительной дисквалификацией за умышленную попытку использовать регламент соревнований в интересах команды. Были ли применены к "Шахтеру" какие-либо дополнительные штрафы – пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что футбольный клуб "Шахтер" подписал договор с областным спортивным комплексом (ОСК) "Металлист" о проведении на его территории всех своих домашних матчей еврокубков, Премьер-лиги и Кубка Украины в Харьков.