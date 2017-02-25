Луганская "Заря" сыграет с "Динамо" в Запорожье

КИЕВ, 25 фев — РИА Новости Украина. Луганская "Заря" в субботу в Запорожье на "Славутич-Арене" примет киевское "Динамо".

Матч состоится в рамках центрального поединка 19 тура украинской Премьер-лиги.

Начало матча в 14.00.

Напомним, спортивно-этическая и дисциплинарная инстанция УЕФА оштрафовала луганскую "Зарю" на 16 тысяч евро за нарушения на домашнем матче группового этапа Лиги Европы с английским "Манчестер Юнайтед".

"Заря" наказана за следующие нарушения дисциплинарного регламента и правил безопасности УЕФА: использование пиротехники и бросание предметов болельщиками, выход на поле посторонних и блокировка лестничных проходов на стадионе.