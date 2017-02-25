наверх
25.02.201700:53
Курсы валют НБУ
  • EUR28.45+ 0.09
  • USD26.91- 0.07
Рубрики
Ещё
    Спорт

    Луганская "Заря" сыграет с "Динамо" в Запорожье

    (обновлено: )6
    В рамках центрального поединка 19 тура украинской Премьер-лиги в Запорожье на стадионе "Славутич-Арена" в субботу состоится матч между луганской "Зарей" и киевским "Динамо".
    Футбольный мяч. Архивное фото
    REUTERS Carl Recine Livepic

    КИЕВ, 25 фев — РИА Новости Украина. Луганская "Заря" в субботу в Запорожье на "Славутич-Арене" примет киевское "Динамо".

    В Киеве простились с легендарным вратарем Динамо Чановым
    УНИАН
    Прощание с легендарным вратарем "Динамо" Чановым

    Матч состоится в рамках центрального поединка 19 тура украинской Премьер-лиги.

    Начало матча в 14.00.

    Напомним, спортивно-этическая и дисциплинарная инстанция УЕФА оштрафовала луганскую "Зарю" на 16 тысяч евро за нарушения на домашнем матче группового этапа Лиги Европы с английским "Манчестер Юнайтед".

    "Заря" наказана за следующие нарушения дисциплинарного регламента и правил безопасности УЕФА: использование пиротехники и бросание предметов болельщиками, выход на поле посторонних и блокировка лестничных проходов на стадионе.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Надежда Савченко. Архивное фото
    Савченко в Донецке
    Дмитрий Фирташ
    Дело Фирташа. Задержание и экстрадиция
    Телевышка
    Блокада Донбасса и ЧП в энергетике
    Марш национального достоинства. Файер напротив Верховной Рады
    Нардеп Гончаренко: "похищение"