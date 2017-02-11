наверх
11.02.201720:34
Курсы валют НБУ
  • EUR28.90+ 0.19
  • USD27.03+ 0.11
Рубрики
Ещё
    Видео

    В Киеве в последний путь провели легендарного вратаря "Динамо" Чанова

    (обновлено: )11801
    В субботу, 11 февраля, на НСК "Олимпийский" состоялась гражданская панихида по легендарному вратарю "Динамо" и сборной СССР Виктору Чанову, который умер 8 февраля.
    Канал "ФК "Динамо" Киев" в Youtube

    Как сообщает "Страна", попрощаться со знаменитым футболистом пришли многие известные лица. В том числе экс-игроки "Динамо" Алексей Михайличенко, Сергей Ковалец, Владимир Мунтян, Василий Рац, Юрий Дмитрулин, Александр Шовковский и другие.

    Читайте также: Смерть экс-вратаря "Динамо" Виктора Чанова: убийство или несчастный случай?

    На церемонии прощания присутствовали также президент киевского клуба Игорь Суркис и вице-президент UEFA Григорий Суркис.

    Проводили в последний путь Чанова и олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Стелла Захарова, политик Владимир Литвин, журналист Дмитрий Гордон, министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов и другие.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Александр Онищенко
    Онищенко: новая партия компромата
    Зенитно-ракетный комплекс "Бук-М1" на территории научно-тренировочного центра 96-ой зенитно-ракетной бригады Воздушного командования "Центр"
    Игра на нервах: учения Украины возле Крыма
    Флаг Украины, Евросоюза и Германии
    Украина - ФРГ. Слова посла и "рисунки" Гончаренко
    Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс
    Убийство "Моторолы" и "Гиви" в Донбассе