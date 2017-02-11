В Киеве в последний путь провели легендарного вратаря "Динамо" Чанова

Как сообщает "Страна", попрощаться со знаменитым футболистом пришли многие известные лица. В том числе экс-игроки "Динамо" Алексей Михайличенко, Сергей Ковалец, Владимир Мунтян, Василий Рац, Юрий Дмитрулин, Александр Шовковский и другие.

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На церемонии прощания присутствовали также президент киевского клуба Игорь Суркис и вице-президент UEFA Григорий Суркис.

Проводили в последний путь Чанова и олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Стелла Захарова, политик Владимир Литвин, журналист Дмитрий Гордон, министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов и другие.