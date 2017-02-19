Скончалась олимпийская чемпионка и экс-рекордсменка мира Олизаренко

КИЕВ, 19 фев — РИА Новости Украина. В Одессе на 64 году жизни скончалась олимпийская чемпионка и экс-рекордсменка мира в беге на 800 метров Надежда Олизаренко. Об этом сообщает пресс-служба Федерации легкой атлетики Украины.

"После продолжительной тяжелой болезни ушла из жизни легенда украинской и мировой легкой атлетики Надежда Олизаренко. Ей было 63 года", — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что прощание со спортсменкой состоится во вторник, 21 февраля, в гарнизонном Доме офицеров г. Одесса.

Как известно, спортсменка на Олимпийских играх в Москве (1980 г.) завоевала золотую награду в беге на 800 метров и бронзовую в беге на 1500 метров. Она является экс-рекордсменкой мира на 800-метровке, а мировой рекорд, установленный ею в 1984 году в составе сборной СССР в эстафете 4х800 метров (7.50,17) и до сих пор не превзойден.

Ранее сообщалось, что на 91-м году жизни умерла известная украинская легкоатлетка-ветеран Владилена Кокина. Она пришла в спорт, когда ей было 58 лет. На беговую дорожку жительница города Желтые Воды встала, чтобы справиться с многочисленными болезнями.