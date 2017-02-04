Скончался известный российский актер Георгий Тараторкин

КИЕВ, 4 фев — РИА Новости Украина. В субботу, 4 февраля, после продолжительной болезни на 73-м году жизни скончался народный артист России Георгий Тараторкин. Об этом говорится в сообщении театра имени Моссовета.

"Театр имени Моссовета с глубоким прискорбием сообщает, что 4 февраля 2017 года после продолжительной болезни скончался народный артист России Георгий Георгиевич Тараторкин", — говорится в сообщении.

Георгий Тараторкин — советский и российский актер театра и кино, народный артист РСФСР. Являлся секретарем Союза театральных деятелей России и президентом ассоциации "Золотая маска".

Ранее сообщалось, что 28 января скончался народный артист Белоруссии Александр Тиханович. В последний год своей жизни артист тяжело болел.