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    Культура

    Скончался известный российский актер Георгий Тараторкин

    (обновлено: )12601
    Актер театра и кино, секретарь Союза театральных деятелей России и президент ассоциации "Золотая маска" Георгий Тараторкин скончался после продолжительной болезни.
    Георгий Тараторкин
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 4 фев — РИА Новости Украина. В субботу, 4 февраля, после продолжительной болезни на 73-м году жизни скончался народный артист России Георгий Тараторкин. Об этом говорится в сообщении театра имени Моссовета.

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    "Театр имени Моссовета с глубоким прискорбием сообщает, что 4 февраля 2017 года после продолжительной болезни скончался народный артист России Георгий Георгиевич Тараторкин", — говорится в сообщении.

    Георгий Тараторкин — советский и российский актер театра и кино, народный артист РСФСР. Являлся секретарем Союза театральных деятелей России и президентом ассоциации "Золотая маска".

    Ранее сообщалось, что 28 января скончался народный артист Белоруссии Александр Тиханович. В последний год своей жизни артист тяжело болел.

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