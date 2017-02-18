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    Скончался актер, сыгравший доктора Уилла Хайварда в сериале "Твин Пикс"

    (обновлено: )41
    Актер скончался в пятницу утром в своем доме в городе Миддлбери штата Вермонт. Уоррен Фрост снялся в 30 эпизодах легендарного сериала, его персонажа также можно будет увидеть в продолжении, которое выйдет в мае этого года.
    Актер Уоррен Фрост, сыгравший роль доктора Уилла Хайварда в сериале Твин Пикс
    Кадр из сериала "Твин Пикс"

    КИЕВ, 18 фев — РИА Новости Украина. Актер Уоррен Фрост, сыгравший роль доктора Уилла Хайварда в знаменитом сериале "Твин Пикс", скончался в возрасте 91 года после продолжительной болезни, сообщает издание Hollywood Reporter.

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    "Мы с грустью сообщаем сегодня о смерти нашего дорого пожилого отца. Мы рады были разделить с ним столько долгих лет его жизни", — цитирует газеты заявление его сына и сценариста сериала Марка Фроста.

    По информации газеты, актер скончался в пятницу утром в своем доме в городе Миддлбери штата Вермонт.

    По данным издания, актер снялся в 30 эпизодах легендарного сериала. Как сообщается, его персонажа также можно будет увидеть в продолжении, которое выйдет в мае этого года.

    До "Твин Пикса" актер получал небольшие роли в телевизионных шоу, однако получил широкую известность только после выхода сериала.

    Напомним, в конце мая американский актер Мигель Феррер, известный своими ролями в культовом сериале "Твин Пикс" и фильме "Робокоп", скончался на 62-м году жизни от рака гортани.

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