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    Культура

    Тенор Николай Гедда скончался в Швейцарии - СМИ

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    Как говорил о таланте Гедды другой знаменитый тенор Лучано Паваротти, "среди живущих в мире теноров нет другого тенора, который имел бы большую легкость в верхнем регистре, чем Гедда".
    Николай Гедда. Архивное фото
    wikipedia

    КИЕВ, 10 фев — РИА Новости Украина. Всемирно известный шведский оперный певец русского происхождения Николай Гедда скончался в Швейцарии на 92-м году жизни, передает журнал France Musique.

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    "Великий человек из мира оперы Николай Гедда угас 8 января в возрасте 91 года. Он записал более 200 дисков, имел в репертуаре около 70 ролей и был одним из самых великих теноров XX века", — пишет издание.

    Николай Гедда, полное имя которого — Гарри Густав Николай Гедда, родился в 1925 году в Стокгольме. Его мать была шведкой, отец — наполовину русским и наполовину шведом.

    Гедда впервые выступил в театре "Ла Скала" в 1953 году, а с 1957 года он был солистом Метрополитен Опера в Нью-Йорке. Певец много гастролировал, в том числе давал концерты и в СССР. В 1980 году он дал концерт Москве, исполнив ряд русских народных песен.

    Как говорил о таланте Гедды другой знаменитый тенор Лучано Паваротти, "среди живущих в мире теноров нет другого тенора, который имел бы большую легкость в верхнем регистре, чем Гедда".

    Ранее сообщалось, что канадский певец Леонард Коэн скончался на 83-м году жизни.

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