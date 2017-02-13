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    Гимн Третьего рейха прозвучал на теннисном турнире в США

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    Капитан женской сборной Германии по теннису Барбара Риттнер призналась, что готова была зарыдать из-за неправильного немецкого гимна перед матчем Кубка Федерации с командой США.
    Канал BreakingHot News38000 на Youtube

    Матч США – Германия проходит в американском Лахайне. Перед встречей американки Элисон Риске и немки Андреа Петкович прозвучали слова из немецкого гимна образца Второй мировой войны, которые впоследствии были запрещены. После инцидента Ассоциация тенниса США выступила с извинениями в адрес немецкой сборной и болельщиков.

    "Это скандал, это непростительно. К нам проявили неуважение. Я была готова зарыдать, поскольку исполнение гимна – всегда волнительный момент на этом турнире, который вызывает мурашки. Это оставило глубокий след", — сказала Риттнер, чьи слова приводит Deutsche Welle.

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    Петкович, уступившая в этой игре американке со счетом 6:7, 2:6, заявила, что "это худшее, что случалось в её жизни".

    "Абсолютное хамство, последнее, чего я ожидала. На дворе 2017 год, и то, что произошло на Кубке Федерации в США, просто не должно происходить. Организаторам должно быть стыдно за такое невежество. Сам факт, что это XXI век и мы в США, а не в каком-нибудь Тимбукту, неприятно удивляет и даже ужасает. Юлия Гергес сразу отреагировала гулом, когда услышала это. А у меня выступили слезы, и я была просто в ярости", — подчеркнула Петкович.

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