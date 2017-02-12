наверх
12.02.201710:11
Курсы валют НБУ
  • EUR28.90+ 0.19
  • USD27.03+ 0.11
Рубрики
Ещё
    Спорт

    На теннисном матче США – ФРГ исполнили запрещенный немецкий гимн

    (обновлено: )13
    Ассоциация тенниса США (USTA) извинилась перед немецкой сборной: "USTA хочет принести искренние извинения сборной Германии и болельщикам за устаревший национальный гимн".
    Матч Fed Cup США-Германия
    @usta

    КИЕВ, 12 фев — РИА Новости Украина. На матче теннисного Кубка Федерации между женскими сборными США и Германии исполнили немецкий гимн времен Второй мировой войны, сообщает Р-Спорт со ссылкой на AFP.

    Леся Цуренко в поединке матча Кубка Федерации по теннису Украина - Австралия
    УНИАН
    Поединки матча Кубка Федерации по теннису Украина - Австралия

    Сообщается, что матч проходит в Лахайне (США). Перед встречей американки Элисон Риске и немки Андреа Петкович прозвучали слова из немецкого гимна времен Второй мировой войны, которые запрещены.

    В итоге Ассоциация тенниса США (USTA) извинилась перед немецкой сборной.

    "USTA хочет принести искренние извинения сборной Германии и болельщикам за устаревший национальный гимн. Эта ошибка больше не повторится", — сообщается в микроблоге USTA в Twitter.

    Немецкая сторона в ответ написала, что "надеется на это".

    Встреча завершилась победой американки со счетом 7:6 (12:10), 6:2.

    Напомним, в матче четвертьфинала женского молодежного чемпионата мира чешские болельщики освистали гимн РФ после победы российских хоккеисток над командой Чехии. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Александр Онищенко
    Онищенко: новая партия компромата
    Военный эксперт Сергей Ковтун
    Игра на нервах: учения Украины возле Крыма
    Флаг Украины, Евросоюза и Германии
    Украина - ФРГ. Слова посла и "рисунки" Гончаренко
    Павел Жебривский. Архивное фото
    Убийство "Моторолы" и "Гиви" в Донбассе