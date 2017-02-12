На теннисном матче США – ФРГ исполнили запрещенный немецкий гимн

КИЕВ, 12 фев — РИА Новости Украина. На матче теннисного Кубка Федерации между женскими сборными США и Германии исполнили немецкий гимн времен Второй мировой войны, сообщает Р-Спорт со ссылкой на AFP.

Сообщается, что матч проходит в Лахайне (США). Перед встречей американки Элисон Риске и немки Андреа Петкович прозвучали слова из немецкого гимна времен Второй мировой войны, которые запрещены.

В итоге Ассоциация тенниса США (USTA) извинилась перед немецкой сборной.

"USTA хочет принести искренние извинения сборной Германии и болельщикам за устаревший национальный гимн. Эта ошибка больше не повторится", — сообщается в микроблоге USTA в Twitter.

Немецкая сторона в ответ написала, что "надеется на это".

Встреча завершилась победой американки со счетом 7:6 (12:10), 6:2.

Напомним, в матче четвертьфинала женского молодежного чемпионата мира чешские болельщики освистали гимн РФ после победы российских хоккеисток над командой Чехии.