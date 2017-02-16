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    Фонсека настроен на "очень сложную игру" с "Сельтой"

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    Главный тренер донецкого "Шахтера" Паулу Фонсека заявил, что у "Сельты" есть определенное преимущество, поскольку за время перерыва украинской команды соперник провел уже 13 матчей.
    Главный тренер Шахтера Паулу Фонсека
    Сайт ФК "Шахтер"

    КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. Главный тренер донецкого "Шахтера" Паулу Фонсека перед матчем с "Сельтой" заявил, что он настроен на "очень сложную игру" с испанским клубом, сообщает пресс-служба украинской команды.

    В четверг "Шахтер" сыграет "Сельтой" первый матч в рамках 1/16 финала Лиги Европы. Матч состоится в испанском Виго в 20:00 по киевскому времени. Ответная игра "Шахтера" и "Сельты" пройдет 23 февраля в Харькове.

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    "Могу отзываться о "Сельте" только наилучшим образом. Результаты испанцев в текущем году говорят за себя: они проводят отличные поединки и добиваются хороших результатов. Матчи с "Реалом" и "Барселоной" показывают всю их силу. Мы ожидаем очень сложной игры. "Сельта" очень опытна и агрессивна, поэтому, полагаю, увидим хороший поединок", — сказал Фонсека.

    Он также рассказал о преимуществах "Сельты".

    "У "Сельты" есть определенное преимущество, ведь за время нашей паузы соперник провел уже 13 матчей. Они сыграли бы и 14, если бы поединок с мадридским "Реалом" не был перенесен на более позднюю дату", — отметил тренер.

    Ранее сообщалось, что донецкий "Шахтер" в паузе между матчами международного товарищеского турнира Atlantic Cup провел спарринг с португальским "Ольяненсе", выступающем во второй лиге. Поединок завершился разгромной победой "горняков" со счетом 3:0.
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