Фонсека настроен на "очень сложную игру" с "Сельтой"

КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. Главный тренер донецкого "Шахтера" Паулу Фонсека перед матчем с "Сельтой" заявил, что он настроен на "очень сложную игру" с испанским клубом, сообщает пресс-служба украинской команды.

В четверг "Шахтер" сыграет "Сельтой" первый матч в рамках 1/16 финала Лиги Европы. Матч состоится в испанском Виго в 20:00 по киевскому времени. Ответная игра "Шахтера" и "Сельты" пройдет 23 февраля в Харькове.

"Могу отзываться о "Сельте" только наилучшим образом. Результаты испанцев в текущем году говорят за себя: они проводят отличные поединки и добиваются хороших результатов. Матчи с "Реалом" и "Барселоной" показывают всю их силу. Мы ожидаем очень сложной игры. "Сельта" очень опытна и агрессивна, поэтому, полагаю, увидим хороший поединок", — сказал Фонсека.

Он также рассказал о преимуществах "Сельты".

"У "Сельты" есть определенное преимущество, ведь за время нашей паузы соперник провел уже 13 матчей. Они сыграли бы и 14, если бы поединок с мадридским "Реалом" не был перенесен на более позднюю дату", — отметил тренер.