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    Российский биатлонист Логинов готов "поговорить один на один" с Фуркадом

    Тема:

    Допинг: WADA vs хакеры (80)

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    Француз Мартен Фуркад под записью с поздравлениями Александра Логинова с днем рождения написал, что "одним из лучших трофеев" в карьере россиянина является двухлетняя дисквалификация за допинг.
    Биатлон. Александр Логинов (Россия)
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 10 фев — РИА Новости Украина. Российский биатлонист Александр Логинов не против поговорить один на один с французом Мартеном Фуркадом, который часто выступает с критическими замечаниями в адрес россиянина.

    Фуркад ушел с пьедестала во время церемонии награждения сборной России. Видео
    Канал RU HD 2017 на Youtube
    Фуркад ушел с пьедестала во время церемонии награждения сборной России

    В четверг Логинов, вернувшийся в спорт после отбытия дисквалификации за применение допинга, в составе сборной России выиграл "бронзу" в смешанной эстафете на чемпионате мира в Хохфильцене. Победили немцы, вторыми стали французы. На старте своего этапа Фуркад наехал на лыжу Логинову, когда тот уже передал эстафету, из-за чего российский биатлонист упал. На церемонии награждения Логинов и Антон Шипулин не стали пожимать руку Фуркаду.

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    "Да, конечно (согласился бы поговорить с глазу на глаз с Фуркадом). Это вполне нормальное явление, когда взрослые люди обсуждают недопонимание между собой. Думаю, что каждый представитель сборной России поддержал бы эту встречу. Я абсолютно был бы не против. Я зла ни на кого не держу в принципе. Я нормальный адекватный человек и всегда готов поговорить. Диалог – это решение любой проблемы", — приводит словам российского спортсмена "Тюменская арена".

    Ранее Фуркад под записью Союза биатлонистов России (СБР) в Instagram с поздравлениями Логинова с днем рождения написал, что "одним из лучших трофеев" в карьере россиянина является двухлетняя дисквалификация за допинг.

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