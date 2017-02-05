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    Украинская сборная по биатлону завоевала "бронзу" на Универсиаде

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    Как сообщает пресс-служба НОК Украины, украинская сборная команда по биатлону в составе Надежды Белкиной, Яны Бондарь, Максима Ивко и Артема Тищенко получили бронзовую награду в смешанной эстафете на зимней Всемирной Универсиаде в Алматы.
    Украинский биатлонист Артем Тищенко
    Фото Федерации биатлона Украины

    КИЕВ, 5 фев — РИА Новости Украина. Украинская сборная команда по биатлону завоевала бронзовую награду в смешанной эстафете на Универсиаде в Алматы. Об этом сообщает пресс-служба НОК Украины.

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    "Украинская сборная команда по биатлону в составе: Надежда Белкина, Яна Бондарь, Максим Ивко и Артем Тищенко получили бронзовую награду в смешанной эстафете на зимней Всемирной Универсиаде в Алматы", — говорится в сообщении.

    Ранее сообщалось, что сборная Украины по биатлону завоевала второе место в общекомандном зачете чемпионата Европы в польском Душники-Здруй. На счету украинской сборной 4 награды — 1 "золото", 1 "серебро" и 2 "бронзы".

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