IBU лишил Тюмень права проведения чемпионата мира по биатлону

КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. У российской Тюмени отобрано право проведения чемпионата мира по биатлону 2021 года, сообщает в своем микроблоге в Twitter журналист немецкой телекомпании ZDF Нильс Кабен.

В среду проходит внеочередной конгресс Международного союза биатлонистов (IBU).

"Тюмень не примет чемпионат мира по биатлону 2021 года", — сообщает Р-Спорт.

Тюмень была выбрана местом проведения чемпионата мира-2021 в сентябре 2016 года на конгрессе Международного союза биатлонистов (IBU). После этого Всемирное антидопинговое агентство (WADA) направило в IBU запрос с требованием разъяснить причины такого выбора в ситуации, когда Международный олимпийский комитет (МОК) после доклада Ричарда Макларена о применении допинга в российском спорте дал рекомендации не проводить соревнования в зимних видах спорта на территории России.

Ранее Россия была лишена ряда других спортивных турниров, в частности чемпионата мира по бобслею и скелетону 2017 года, финала Кубка мира по конькобежному спорту сезона-2016/17, этапа Кубка мира по биатлону и финала Кубка мира по лыжным гонкам.