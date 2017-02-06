"Бронзовое" выступление украинской сборной по биатлону на Универсиаде

"Украинская сборная команда по биатлону в составе: Надежда Белкина, Яна Бондарь, Максим Ивко и Артем Тищенко получили бронзовую награду в смешанной эстафете на зимней Всемирной Универсиаде в Алматы", — говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что сборная Украины по биатлону завоевала второе место в общекомандном зачете чемпионата Европы в польском Душники-Здруй. На счету украинской сборной 4 награды — 1 "золото", 1 "серебро" и 2 "бронзы".