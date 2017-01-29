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    Сборная Украины выиграла "бронзу" в чемпионате Европы по биатлону

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    Как сообщается, в "одиночке" украинские биатлонисты стали четвертыми (Ирина Варвинец и Андрей Доценко), в "классике" выиграли бронзовую медаль (Анастасия Меркушина, Юлия Джима, Александр Жирный, Руслан Ткаленко).
    Украинская биатлонистка Юлия Джима
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 29 янв — РИА Новости Украина. В заключительный день чемпионата Европы по биатлону в Польше состоялись одиночная смешанная эстафета и классическая смешанная эстафета.

    Золотое выступление Джимы на чемпионате Европы по биатлону. Видео
    Facebook НОК Украины
    "Золотое" выступление Джимы на чемпионате Европы по биатлону

    В "одиночке" украинские биатлонисты стали четвертыми (Ирина Варвинец и Андрей Доценко), в "классике" выиграли бронзовую медаль (Анастасия Меркушина, Юлия Джима, Александр Жирный, Руслан Ткаленко), сообщает ТСН.

    Победу в обеих гонках получила Россия, "серебро" также в обеих гонках выиграла Норвегия.

    Со 2-го по 5-го февраля состоится 7-й этап Кубка мира в Пхенчхане. 9-го февраля стартует чемпионат мира в Хохфильцене.

    Ранее сообщалось, что в польском Душники-Здруй украинка Юлия Джима завоевала серебряную медаль в женской гонке преследования чемпионата Европы по биатлону.

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