Сборная Украины выиграла "бронзу" в чемпионате Европы по биатлону

КИЕВ, 29 янв — РИА Новости Украина. В заключительный день чемпионата Европы по биатлону в Польше состоялись одиночная смешанная эстафета и классическая смешанная эстафета.

В "одиночке" украинские биатлонисты стали четвертыми (Ирина Варвинец и Андрей Доценко), в "классике" выиграли бронзовую медаль (Анастасия Меркушина, Юлия Джима, Александр Жирный, Руслан Ткаленко), сообщает ТСН.

Победу в обеих гонках получила Россия, "серебро" также в обеих гонках выиграла Норвегия.

Со 2-го по 5-го февраля состоится 7-й этап Кубка мира в Пхенчхане. 9-го февраля стартует чемпионат мира в Хохфильцене.

Ранее сообщалось, что в польском Душники-Здруй украинка Юлия Джима завоевала серебряную медаль в женской гонке преследования чемпионата Европы по биатлону.