Фуркад ушел с пьедестала во время церемонии награждения сборной России

Сборная России в составе Ольги Подчуфаровой, Татьяны Акимовой, Александра Логинова и Антона Шипулина в четверг заняла третье место в смешанной эстафете. Победу одержала команда Германии, а французы стали вторыми.

Во время церемонии награждения российские спортсмены должны были пройти вдоль пьедестала почета и пожать руки победителям и призерам, уже занявшим свои места, после чего подняться на третью ступень. Подчуфарова и Акимова пожали руку Фуркаду, а Шипулин и Логинов, не дойдя до француза, стоявшего с краю, пошли в обратную сторону. Фуркад в ответ начал демонстративно хлопать российским биатлонистам, а затем покинул пьедестал. Позднее он вернулся на подиум.

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"Антон Шипулин отказался пожать мою руку и повернулся ко мне спиной, когда мы поздравляли друг друга с завоеванием медалей. Вот почему я спустился с трибуны", – заявил Фуркад слова, которого цитирует NRK.

Ранее Фуркад написал в комментариях на странице Союза биатлонистов России (СБР) в Instagram, что "одним из лучших трофеев" в карьере Логинова является двухлетняя дисквалификация за допинг, которая истекла в 2016 году. В четверг первый вице-президент IBU Виктор Майгуров сообщил "Р-Спорт", что Федерация биатлона Франции принесла извинения СБР и Логинову за высказывания Фуркада.

"Президент СБР призвал к санкциям в отношении меня из-за моего сообщения о Логинове. Я заслуживаю уважения, потому что борюсь и побеждаю честно. Впрочем, меня это не волнует. Мы провели отличную гонку сегодня, хотя они и не стали жать мне руку", — сказал Фуркад.

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