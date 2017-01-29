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    Украинка Джима завоевала "серебро" ЧЕ по биатлону в гонке преследования

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    Джима, которая стартовала первой с полуминутным преимуществом над ближайшими соперницами, допустила по ходу гонки два промаха на огневых рубежах и финишировала с отставанием от победительницы в 19,8 секунды.
    Джима завоевала серебро ЧЕ по биатлону в гонке преследования
    Facebook НОК Украины

    КИЕВ, 29 янв — РИА Новости Украина. В польском Душники-Здруй украинка Юлия Джима завоевала серебряную медаль в женской гонке преследования чемпионата Европы по биатлону.

    Золотое выступление Джимы на чемпионате Европы по биатлону. Видео
    Facebook НОК Украины
    "Золотое" выступление Джимы на чемпионате Европы по биатлону

    Джима, которая стартовала первой с полуминутным преимуществом над ближайшими соперницами, допустила по ходу гонки два промаха на огневых рубежах в "стойке" и финишировала с отставанием от победительницы в 19,8 секунды.

    Чемпионкой Европы стала россиянка Ирина Старых с результатом 30 минут 04.4 секунды (0 промахов), третье место — у еще одной россиянки Светланы Слепцовой — 32,1 секунды.

    Напомним, ранее Джима победила в спринтерской гонке на чемпионате Европы по биатлону в Душники-Здруй. Спортсменка преодолела дистанцию за 21 минуту 2,3 секунды и не допустила ни одного промаха.

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