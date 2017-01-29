Украинка Джима завоевала "серебро" ЧЕ по биатлону в гонке преследования

КИЕВ, 29 янв — РИА Новости Украина. В польском Душники-Здруй украинка Юлия Джима завоевала серебряную медаль в женской гонке преследования чемпионата Европы по биатлону.

Джима, которая стартовала первой с полуминутным преимуществом над ближайшими соперницами, допустила по ходу гонки два промаха на огневых рубежах в "стойке" и финишировала с отставанием от победительницы в 19,8 секунды.

Чемпионкой Европы стала россиянка Ирина Старых с результатом 30 минут 04.4 секунды (0 промахов), третье место — у еще одной россиянки Светланы Слепцовой — 32,1 секунды.

Напомним, ранее Джима победила в спринтерской гонке на чемпионате Европы по биатлону в Душники-Здруй. Спортсменка преодолела дистанцию за 21 минуту 2,3 секунды и не допустила ни одного промаха.