"Барселона" вышла в финал Кубка Испании по футболу

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КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. "Барселона" сыграла вничью с мадридским "Атлетико" в ответном полуфинальном матче Кубка Испании и по сумме двух встреч вышли в финал турнира, сообщает Р-Спорт.

Встреча, состоявшаяся во вторник в Барселоне, завершилась со счетом 1:1. На мяч Луиса Суареса (43-я минута) мадридцы ответили голом Кевина Гамейро (83-я), который тремя минутами ранее не реализовал пенальти.

Первый полуфинальный матч, прошедший 1 февраля в Мадриде, завершился со счетом 2:1 в пользу "Барселоны", которая по сумме двух встреч завоевала путевку в финал.

Соперником "Барселоны" в финале Кубка Испании, который пройдет 27 мая, станет победитель противостояния между "Алавесом" и "Сельтой".

Напомним, ранее футболисты "Барселоны" разгромили команду "Реал Сосьедад" в ответном четвертьфинальном матче Кубка Испании по футболу. Клуб стал последним полуфиналистом турнира.