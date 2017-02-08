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    "Барселона" вышла в финал Кубка Испании по футболу

    (обновлено: )20
    Встреча между "Барселоной" и "Атлетико" завершилась со счетом 1:1. Соперником "Барселоны" в финале Кубка Испании, который пройдет 27 мая, станет победитель противостояния между "Алавесом" и "Сельтой".
    Роналдиньо в форме ФК Барселона
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. "Барселона" сыграла вничью с мадридским "Атлетико" в ответном полуфинальном матче Кубка Испании и по сумме двух встреч вышли в финал турнира, сообщает Р-Спорт.

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    Встреча, состоявшаяся во вторник в Барселоне, завершилась со счетом 1:1. На мяч Луиса Суареса (43-я минута) мадридцы ответили голом Кевина Гамейро (83-я), который тремя минутами ранее не реализовал пенальти.

    Первый полуфинальный матч, прошедший 1 февраля в Мадриде, завершился со счетом 2:1 в пользу "Барселоны", которая по сумме двух встреч завоевала путевку в финал.

    Соперником "Барселоны" в финале Кубка Испании, который пройдет 27 мая, станет победитель противостояния между "Алавесом" и "Сельтой".

    Напомним, ранее футболисты "Барселоны" разгромили команду "Реал Сосьедад" в ответном четвертьфинальном матче Кубка Испании по футболу. Клуб стал последним полуфиналистом турнира.

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