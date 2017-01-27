наверх
27.01.201706:53
Курсы валют НБУ
  • EUR29.12- 0.11
  • USD27.21+ 0.00
Рубрики
Ещё
    Спорт

    "Барселона" разгромила "Реал Сосьедад" и вышла в полуфинал Кубка Испании

    47
    Два мяча в составе "Барселоны" забил Денис Суарес, еще по разу отличились Лионель Месси, Луис Суарес и Арда Туран. У гостей голы забили Хуанми и Виллиан Жозе да Силва.
    Игроки Барселоны радуются победе
    сайт ФК "Барселона"

    КИЕВ, 27 янв — РИА Новости Украина. Футболисты "Барселоны" разгромили команду "Реал Сосьедад" в ответном четвертьфинальном матче Кубка Испании по футболу. Клуб стал последним полуфиналистом турнира.

    Супергол Месси в матче с Вильярреалом. Видео
    Канал FOOTBALL MOMENT на Youtube
    Супергол Месси в матче с "Вильярреалом"

    Встреча, прошедшая в четверг в Барселоне, завершилась победой "сине-гранатовых" со счетом 5:2. Два мяча в составе "Барселоны" забил Денис Суарес (17-я, 82-я минуты), еще по разу отличились Лионель Месси (55-я, с пенальти), Луис Суарес (63-я) и Арда Туран (80-я). У гостей голы забили Хуанми (62-я) и Виллиан Жозе да Силва (73-я).

    Напомним, ранее "Барселона" обыграла "Реал Сосьедад" в первом четвертьфинальном матче Кубка Испании по футболу. Встреча, прошедшая в четверг в Сан-Себастьяне, завершилась победой гостей со счетом 1:0. Единственный гол забил Неймар, реализовавший на 21-й минуте пенальти.

    В полуфинал Кубка Испании вышли "Алавес", "Сельта" и "Атлетико".

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Парламентская ассамблея Совета Европы
    Резолюция ПАСЕ по Украине
    СМИ сообщили подробности блокирования железной дороги в Луганской области. Видео
    Донбасс: блокада и пиар
    Василий Грицак. Архивное фото
    Украина-Польша: патриотизм и раздор
    Кость Бондаренко
    Один на всех. Новый закон о языке