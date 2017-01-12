"Барселона" вышла в 1/4 финала Кубка Испании, обыграв "Атлетик"

КИЕВ, 12 янв — РИА Новости Украина. Каталонская "Барселона" в ответном матче 1/8 финала Кубка Испании по футболу переиграла "Атлетик" из Бильбао и пробилась в четвертьфинал турнира.

В первом матче, который прошел в Бильбао 5 января, победу одержал "Атлетик" со счетом 2:1.

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Встреча, прошедшая в среду на стадионе "Камп Ноу" в Барселоне, завершилась со счетом 3:1. В стане победителей отличились Луис Суарес (35-я минута), Неймар с пенальти (48) и Лионель Месси (78). Единственный мяч за гостей забил Энрик Саборит (51).

Ранее в четвертьфинал также вышли "Атлетико" (Мадрид), "Алькоркон", "Реал Сосьедад" и "Алавес".